Маленькому пацієнту всього чотири роки.

У Дніпропетровській області чотирирічна дитина проковтнула гайку. Операція не знадобилася.

Про це повідомив лікар-ендоскопіст Сергей Щудро у группі "Дитячий ендоскопічний центр" у Facebook.

Так, батьки дитини звернулися в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. Вони розповіли, що вона проковтнула гайку.

Лікарі провели дообстеження й порекомендували провести гастроскопію.

"Під час гастроскопії стороннє тіло не виявлено, але протягом доби воно вийшло самостійно!" - повідомив лікар.

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Автор: Людмила Жерновська