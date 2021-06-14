Дитині провели гастроскопію / фото ua.depositphotos.com
У Дніпропетровській області чотирирічна дитина проковтнула гайку. Операція не знадобилася.
Про це повідомив лікар-ендоскопіст Сергей Щудро у группі "Дитячий ендоскопічний центр" у Facebook.
Так, батьки дитини звернулися в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. Вони розповіли, що вона проковтнула гайку.
Лікарі провели дообстеження й порекомендували провести гастроскопію.
"Під час гастроскопії стороннє тіло не виявлено, але протягом доби воно вийшло самостійно!" - повідомив лікар.
фото Дитячий ендоскопічний центр
фото Дитячий ендоскопічний центр
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