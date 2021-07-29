Дитину доставили до Мукачево в Закарпатську обласну дитячу лікарню 28 липня.

Дитина, яка народилася прямо у вагоні поїзду, який слідував з Києва до Ужгорода, в даний час знаходиться у важкому стані в реанімації.

Про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.

Дитину доставили до Мукачево в Закарпатську обласну дитячу лікарню 28 липня, повідомила директор медзакладу Магдалина Семеняк. Розкрити інші подробиці про стан дитини лікар не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати таку інформацію.

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Пологи в потязі Київ-Ужгород: деталі

25 липня у пасажирки потяга №81 прямо під час поїздки почалися пологи.

Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу.

Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів, потім їх доставили в Закарпатському обласну дитячу лікарню.

Автор: Ірина Погоріла