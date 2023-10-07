Офіцер військкомату обирав транспортні засоби для "мобілізації" на "свій смак".

У Запоріжжі посадовець Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, загальною вартістю 11 млн грн. Йому повідомлено про підозру.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, на початку повномасштабного вторгнення РФ офіцер військкомату займався вилученням транспортних засобів, обираючи автомобілі на "свій смак".

На одній з автомобільних стоянок, яка розташована за межами територіальної юрисдикції військкомату, він у березні 2022 року з озброєним супроводом вилучив чотири вантажівки.

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"Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було. У працівника військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. З порушеннями посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія", - розповіли в ДБР.

Наразі офіцеру ТЦК та СП Запоріжжя оголошено про підозру в перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Як повідомляв УНІАН, раніше двом службовцям Самбірського районного ТЦК та СП що на Львівщині повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі двох чоловіків.

Це сталося після того, як у соцмережах було поширено відео, на якому працівники Самбірського районного військкомату вже шість днів б'ють та знущаються над харків’янином.

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