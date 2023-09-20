Подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Як повідомляє Державне бюро розслідувань, вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.

За інформацією слідства, мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

Відео дня

Як повідомляється, 19 вересня 2023 року під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено в мережі інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову.

ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах кримінального провадження.

"20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", - мовиться у повідомленні. Також зазначається, що подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Побиття людей у ТЦК Самбора - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовців Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які можуть бути причетними до побиття цивільного чоловіка, відсторонили від виконання обов'язків, проводиться службова перевірка.

Така реакція була оприлюднена у зв’язку з поширенням у соцмережах відео, на якому нібито працівники Самбірського районного військкомату вже шість днів б'ють та знущаються над харків’янином.

Сьогодні, 20 вересня, зранку у ДБР повідомили про затримання заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

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