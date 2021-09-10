Суд підтвердив цькування п'ятикласника Роми - йому з першого класу отруює життя керівниця навчального закладу.

В одній зі шкіл Запорізької області розгорівся скандал через булінг з боку директорки - цькування довели, але жінка продовжує керувати навчальним закладом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Першою паніку підняла мама п'ятикласника Романа Тимчури. Кажуть, що конфлікти з директоркою почалися ще після першого тижня навчання в школі села Малинівка - жінка покарала дитину за біг по коридору.

"Йому ще не було 6 років. Перший тиждень навчання. І ось його одразу, на першому тижні, виставили на лінійку. Дитину після садка", - каже Олена Тимчура.

З кожним роком ситуація ставала все гіршою - керівниця школи почала ображати дитину та його рідних. Ситуація досягла піку, коли навесні Рома заїхав на велосипеді на шкільний ґанок.

"Починає мене обзивати: "Скотиняка, чому ти руйнуєш нашу школу, не місце тобі в школі". І ще мене найбільше зачепило, що вона обзивала моїх бабусю і дідусів", — каже крізь сльози сам Роман.

Найцікавіше, що психолог підтвердив - Рома став жертвою булінгу, а також районна комісія визначила факт цькування. Про приниження з боку директорки неофіційно розповіли й інші учні.

На цьому тлі Апеляційний суд ще навесні визнав керівницю винною за статтею "булінг", попри це вона досі на посаді й не визнає свою провину.

Адвокатка Ірина Вишнякова, яку найняла сім'я Романа, каже, що батькам однокласників хлопця пригрозили прийняттям заходів щодо їхніх дітей, якщо вони підтвердять цькування.

Читайте такожПринижувала вчителів: на Херсонщині ученицю коледжу звинувачують у булінгуОднак деякі викладачі підтвердили це на суді. Зараз їм працюється несолодко.

"Чесно, ходжу як на ешафот. Я можу підтвердити. Я ж не випадково була в суді і я підтвердила. Людина, не обов'язково вчитель, просто людина, яка працює з дітьми, зобов'язана підтримувати дитину", — зізнається класна керівниця Роми Ольга Панченко.

Батьки вважають, що директрису не звільняють, бо вона - кума голови Малинівської територіальної громади Олександра Шиша. Він, у свою чергу, відкрито заявив про "високі морально-професійні якості" жінкою.

А оскільки в постанові суду відсутнє формулювання "звільнити з посади", приводу розривати трудовий договір з директоркою Шиш не бачить.

Натомість батькам Романа вже кілька разів пропонували перевести його в іншу школу - за 8 кілометрів від села.

Нагадаємо, раніше цього року в Харківській області суд оштрафував на 850 грн матір школяра за цькування однокласників.

Автор: Станислав Кожемякин