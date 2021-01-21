П’ятикласник систематично принижував і ображав однокласників, висловлювався нецензурною лайкою. Він також застосовував до дітей фізичну силу у школі та по дорозі додому.

На Харківщині суд оштрафував на 850 грн матір школяра через булінг, який він влаштував однокласникам.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що в листопаді 2020 року до поліції звернувся директор ліцею, розташованого в селищі Нова Водолага. Він повідомив про цькування однокласників з боку учня 5-го класу. Зі скаргою до ліцею про факт булінгу звернулися батьки двох дітей.

"Інспектор ювенальної превенції відділення поліції Альбіна Федоренко встановила, що малолітній хлопчик протягом року систематично принижував і ображав однокласників, висловлювався нецензурною лайкою. Він також застосовував до дітей фізичну силу у школі та по дорозі додому. В ліцеї розповіли, що на уроках учень постійно порушує дисципліну та влаштовує бійки", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали відносно 46-річної матері хлопця протокол за ч. 3 ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте такожЛариса Зуб: Діти, яких не чують вдома, в школі, звертають на себе увагу агресивною поведінкою. Й іноді це закінчується не булінгом, а суїцидом

Нововодолазький районний суд розглянув справу за фактом булінгу у школі та виніс рішення про притягнення до адміністративної відповідальності матері хлопця-правопорушника і зобов’язав її сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська