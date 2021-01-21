На Харківщині суд оштрафував на 850 грн матір школяра через булінг, який він влаштував однокласникам.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Зазначається, що в листопаді 2020 року до поліції звернувся директор ліцею, розташованого в селищі Нова Водолага. Він повідомив про цькування однокласників з боку учня 5-го класу. Зі скаргою до ліцею про факт булінгу звернулися батьки двох дітей.
"Інспектор ювенальної превенції відділення поліції Альбіна Федоренко встановила, що малолітній хлопчик протягом року систематично принижував і ображав однокласників, висловлювався нецензурною лайкою. Він також застосовував до дітей фізичну силу у школі та по дорозі додому. В ліцеї розповіли, що на уроках учень постійно порушує дисципліну та влаштовує бійки", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські склали відносно 46-річної матері хлопця протокол за ч. 3 ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Нововодолазький районний суд розглянув справу за фактом булінгу у школі та виніс рішення про притягнення до адміністративної відповідальності матері хлопця-правопорушника і зобов’язав її сплатити штраф у розмірі 850 гривень.
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