Жінка каже, що буде оскаржувати рішення суду.

Суд у Львівській області оштрафував директорку ліцею у Червоноградському районі за цькування дітей. Педагог неодноразово принижувала школярів за їхній зовнішній вигляд.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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7 квітня ювенальні поліцейські опитали дітей (жертв булінгу та очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.

За словами батьків потерпілих, жінка називала дітей «худобою», «бомжами» і радила учням звернутися до психіатричної лікарні. Через постійний булінг з боку директорки діти часто вигадували причини, щоб не йти до школи.

Водночас за результатами службового розслідування ознак цькування керівницею закладу не знайшли, констатували тільки порушення педагогічної етики.

Суд постановив сплатити майже 1,5 тисячі гривень штрафу, але сама відповідачка планує рішення оскаржувати.

Що цьому передувало

У лютому у Соснівці Львівської області директор ліцею розкритикувала зовнішній вигляд старшокласників. Жінка погрожувала дітям не пустити їх на заняття в наступний раз.

"Чому в робочих штанях? Ну зрозуміло, дівки, вже готуєтеся на колінах полуницю збирати. Ну це взагалі! Як можна ходити в спортивних штанях та ще з діркою? Мені все одно, що ти впав, дірка ж є. Забирай речі і йди геть звідси. Завтра тебе і тебе в школу не пущу, просто покараю. Доведи себе до ладу, знайти нормальні штани, а не робочі", - сказала вона.

У квітні на керівника навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст. 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Яна Ставська