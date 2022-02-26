У режимі реального часу телевізійний ефір транслюють й українські радіостанції.

26 лютого за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України, а також провідних медіагруп України - 1+1 media, StarLight Media, Медіа Група Україна, Inter Media Group і телеканалу Рада стартував спільний телевізійний ефір "Єдині новини". Телеканали об’єднали зусилля заради злагодженої та безперебійної подачі інформації щодо війни та агресії РФ мільйонам українців і мовлять почергово.

Крім цього, в режимі реального часу телевізійний ефір транслюють і українські радіостанції. Зокрема, до мовлення доєдналися станції "Українське радіо", "Радіо Культура", "Радіо Промінь". Доступ до трансляцій є й на сайтах вказаних станцій.

Радіостанції можна знайти на таких хвилях:

Українське радіо, 105 FM - Київ, 106,1 FM - Харків, 103,3 FM - Львів, 87,5 FM - Дніпро, 103,7 FM - Запоріжжя, 90,4 FM - Кривий Ріг;

Радіо Культура, 97,6 FM - Київ, 91,6 FM - Харків, 103,9 FM - Львів, 100,1 FM - Миколаїв, 89,5 FM - Полтава;

Радіо Промінь, 97,2 FM - Київ, 100,5 FM - Харків, 102,5 FM - Львів, 106,2 FM - Запоріжжя, 98,7 FM - Кривий Ріг.

Радіостанції доступні і в інших містах України, скануйте ефір FM-приймачами.

Нагадуємо, провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів з пропозицією вимкнути російські новинні канали. За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України провідні українські медіагрупи – 1+1 media, StarLight Media, Медіа Група Україна та Inter Media Group – звернулися до міжнародних телевізійних провайдерів з проханням вимкнути мовлення для російських новинних каналів на європейських супутниках, кабельних мережах, ОТТ-платформах та на інших ресурсах.