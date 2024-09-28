У місті оголошено дводенну жалобу за загиблими.

Внаслідок удару "шахедами" по лікарні в Сумах кількість поранених різко зросла і склала 21 людину.

Про це повідомили у міськраді. Кількість загиблих залишилась без змін - 9 людей. "У Сумах триває ліквідація наслідків ворожого удару", - додали в міськраді.

Крім того повідомляється, що 29 та 30 вересня у Сумській громаді будуть Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки. "У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів на території громади та звучання музики у закладах торгівлі, громадського харчування та у громадському транспорті", - додали в міськраді.

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Удар по лікарні в Сумах

"28 вересня вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я в Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби", - написав в.о. мера міста Артем Кобзар відразу після атаки.

Трохи пізніше він повідомив, що буквально за кілька хвилин відбувся повторний авіаційний удар. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор.

Спочатку повідомлялося про 6 загиблих. Президент Володимир Зеленський близько 12 години повідомив, що кількість загиблих у Сумах зросла до восьми. Трохи пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9, а поранених - до 12.

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