Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених через ракетний удар Росії по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя до тимчасово окупованої території.

У Запорізькій області 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час ракетного удару окупантів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня оголошується днем жалоби в Запорізькій області... Окупанти нанесли удар по беззахисних українцях. Це черговий теракт країни-терориста", - наголосив він. Відео дня

Старух нагадав, що наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Близько 07:00 30 вересня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли у черзі, планували забрати своїх родичів чи відвезти гуманітарну допомогу.

Станом на 09:30 повідомлялося про 23 загиблих та 28 поранених внаслідок ударів.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни в інформаційній тиші. Проте очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники "впевнено крокують вперед", і сподівається найближчим часом отримати позитивні новини.

Цієї ночі ворог атакував Одеську і Миколаївську області. По Миколаївщині було спрямовано п'ять дронів-камікадзе, два з яких влучили: один - в адмінбудівлю, інший - в об'єкт критичної інфраструктури.

У результаті нічного удару по Миколаєву поранення отримали 8 осіб.

Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 дрони камікадзе на підльоті до Одеси.

Ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракети влучили у транспортне підприємство - горить адмінбудівля та 50 автобусів.

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