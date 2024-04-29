Україна у квітні не призупиняла захист прав, а навпаки - переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав.

Сьогодні в ЗМІ отримала поширення неправдива інформація про те, що з квітня 2024 року Україна нібито призупинила захист права власності і права на чесні вибори. Про хибність цієї інформації попередив у своєму Фейсбук міністр юстиції України Денис Малюська.

"Сьогодні день почався з новин телеграм каналів: "ми призупинили захист права на власність та вільні вибори". Почав обдзвонювати колег, що ж ми там примудрилися на третій рік війни призупинити та ще й без мого відома. Доповідаю: нічого", - заявив він.

За словами очільника Мін'юсту, повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав Київ дійсно надіслав до Ради Європи практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році. Як пояснив міністр, це є частиною наших міжнародних зобовʼязань, і подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року.

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"Це не ноу-хау - так чинять усі країни, які ведуть війну (крім РФ звісно, у них з правами людини завжди погано). А у квітні 2024 ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і зменшили його", - пояснив Малюська.

Він підкреслив, що періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень - теж наші міжнародні зобовʼязання.

"Ще раз: Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки - переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", - наголосив міністр.

Як зазначив у своєму Телеграм уповноважений Верховной Ради з прав людини Дмитро Лубінець, нещодавно в одному з медіа з’явилася інформація про те, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. Омбудсмен наголосив, що інформація була подана викривлено.

"Йдеться не про обмеження прав людини, а про часткове скасування обмежень, які були застосовані раніше! Про це зазначається на офіційному сайті Ради Європи. Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а наразі вони не застосовуються!" - зауважив Лубінець.

Європарламент не визнав "вибори" Путіна в Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно євродепутати ухвалили резолюцію із закликом до країн-членів ЄС та міжнародної спільноти не визнавати легітимними результати президентських "виборів", проведених Росією 15-17 березня 2024 року. Однією з претензій було те, що вони проводилися на незаконно окупованих територіях України, також не було ані вільними, ані справедливими.

Резолюція Європарламаенту була прийнята 493 голосами "за", 11 - "проти" і 18 - утрималися. Зазначається, що "фарсова вистава" російської влади мала єдину мету - створити видимість виборчої легітимності для Володимира Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і насамперед - для загарбницької війни проти України.

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