Компанія Google підбила підсумки пошукових запитів користувачів у 2022 році та представила найпопулярніші з них. До топ-5 запитів відразу в декількох категоріях потрапила Україна.
Як повідомляється на сайті Google Trends, Україна також очолила список найпопулярніших запитів у категорії "Новини".
Пік пошуку новин про Україну спостерігався в період з 20-26 лютого по 5 березня 2022 року. При цьому найчастіше запити про вторгнення Росії в Україну вводилися англійською, французькою та німецькою мовами.
Зазначається, що разом зі словом "Україна" користувачі вживали такі слова, як "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".
За даними Google, на другому місці в топі запитів знаходиться "смерть королеви Єлизавети II", а трійку лідерів замикає фраза "результати виборів у США". Також до топ-5 пошукових запитів потрапили "лотерейні номери" і "мавпяча віспа".
При цьому найпопулярнішим запитом в Google в 2022 році була гра Wordle. На другому місці опинився запит "Індія проти Англії", на третьому – Україна, на четвертому – королева Єлизавета. П'ятірку лідерів замкнув запит "Індія проти США".
Популярні запити українців у Google у 2022 році
Українці у 2022 найчастіше шукали відповідь на питання, що таке swift і паляниця, а також цікавилися радником ОПУ Олексієм Арестовичем та смертю російського політика Володимира Жириновського.
З початку повномасштабної війни і донині пошуковим запитом, який показав найбільше зростання, став "Карта повітряних тривог", за ним – "Новини України" та "єДопомога".
При цьому українці цікавилися і культурою. Так, у категорії "Фільми" у 2022 році українців найбільше цікавив фільм з всесвіту Marvel "Людина-павук: немає шляху додому".