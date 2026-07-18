У Чернівцях сходи біля Філармонії відремонтували гранітом із надгробних плит

У міській раді припустили, що надгробні плити з обличчями померлих, були використані ще під час будівництва сходів 20 років тому. Але точно міські чиновники нічого про інцидент сказати не можуть.

У місті Чернівці для ремонту сходів на площі Філармонії використали фрагменти надгробних плит прямо з зображеннями померлих.

Як зазначає на сторінці в соцмережі Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, напередодні в мережі з'явилися фотографії сходів на площі перед філармонією, на яких видно фрагменти, схожі на елементи надгробних плит.

"Одразу після появи цієї інформації працівники міської ради виїхали на місце. Факти, зафіксовані на фотографіях, підтвердилися", - зазначили у Департаменті.

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Зазначається, що сходи на площі перед філармонією зубдували ще 20 років тому і з тих пір заміни плит не було, лише їх ремонт. Цього року плити теж лише перекладали.

Нинішні чиновники міськради припустили, що надмогильні плити, на яких навіть є зображення померлих, були встановлені ще під час будівництва.

У Департаменті пообіцяли перевірити документацію та інші обставини, які допоможуть "дати повну й об'єктивну відповідь про походження матеріалів та підрядників".

Що кажуть у фірмі, яка робила ремонт

Водночас Суспільне зазначило, що після суспільного резонансу плити оперативно зашліфували. А у тендері, який стосується ремонту на 190 тис. грн, вказується, що роботи виконувала фірма ТОВ "Cпабуд". Так, її керівник Олег Кердей підтвердив, що нову плитку для ремонту не використовували. Він також повідомив, що під час робіт працівники не помітили зображень облич померлих на плитах.

"Такої проблеми не було. Імовірно, плитка була брудна і зображення проявились після дощів", - припустив він.

Палац із каміння

Як повідомлялося, Фердинанд Шеваль, поштар з французького містечка Отеров понад 33 роки збирав незвичайні камені і власноруч зводив "Ідеальний палац", який сьогодні вважається однією з найоригінальніших архітектурних пам’яток Франції.

Усе почалося в 1879 році. Вдень чоловік працював листоношею, а вечорами й ночами будував палац, не маючи архітектурної освіти. Для роботи він використовував лише каміння, вапно та цемент.

Після завершення будівництва палацу він хотів створити в ньому власну усипальницю, але влада не дозволила. Тоді у віці 74 років чоловік почав будувати мавзолей на місцевому кладовищі й працював над ним аж до самої смерті в 1924 році.

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