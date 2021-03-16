Недовіра також часто висловлюється українському державному апарату, судам, Верховній Раді та уряду.

Громадяни України найбільше довіряють Збройним силам України, найменше – засобам масової інформації Росії.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного з 5 по 9 березня соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

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Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 70% опитаних), волонтерських організацій (65%), церкви (64%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (63%), Державної прикордонної служби (60%), Національної гвардії України (56%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (56%), добровольчих батальйонів (55%), громадських організацій (53%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 82% опитаних), державному апарату (чиновникам) (80%), судам (судовій системі загалом) (79%), Верховній Раді України (77,5%), уряду (76%), Вищому антикорупційному суду (73%), політичним партіям (71%), прокуратурі (71%), комерційним банкам (70%), Національному антикорупційному бюро України (70%), Верховному суду (69%), Конституційному суду України (69%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (68%), Національному агентству з питань запобігання корупції (68%), місцевим судам (66%), президенту України (61,5%), Національному банку України (60%).

***Дослідження тривало з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Костянтин Гончаров