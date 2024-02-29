Серед них - вища ефективність і прозорість діяльності влади України.

57% українців вважають, що найбільш важливим фактором успіху у війні з російськими окупантами є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями.

"Далі за важливістю йдуть вища ефективність і прозорість діяльності влади України (33%), відсутність конфлікту між політичним керівництвом та військовим командування (32%) і співпраця між владою та громадянським суспільством (26%)", - йдеться у результатах опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Також близько 16-21% респондентів вважають, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, зменшення підтримки Росії її союзниками і вища ефективність українського військового командування.

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"Лише 8% вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція через розхитування ситуації в Росії. І також лише 7% українців готові делегувати військово-політичному керівництво надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони для швидкого ухвалення необхідних рішень", - заявили в КМІС.

Опитування проведено упродовж 17-23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Загалом було опитано 1052 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Чого хочуть українці - останні опитування

До 44% зросла кількість тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України, його підтримка слабка і хоче, від нашої держави поступок Росії. Водночас більшість – 49% вважають, що Захід продовжує в міру можливостей серйозно допомагати Україні й хоче, щоб війна завершилася на прийнятних для України умовах. Разом з тим, 7% опитаних не змогли відповісти на це питання.

84% опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, за останній рік цей показник зріс. Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022 р. таких було 8%). Так, вступ до ЄС підтримують 91% жителів Західного регіону, 86% - Центрального, 78% жителів Сходу та 74,5% жителів Півдня.

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