В Білому домі нарешті зрозуміли, що Москва і Пекін можуть використовувати для шантажу персональні дані, наприклад, працівників сектору безпеки.

США вирішили обмежити передачу конфіденційних даних про американців до Китаю, Росії та ще чотирьох країн. Відповідний указ президента Джо Байдена має з'явитися до кінця поточного дня, пише The New York Times.

Попри те, що Росія та Китай вже багато років проводять кібератаки проти США та інших західних країн, та на тлі двох років інтенсивної повномасштабної війни в Україні – це перша спроба влади США запобігти отриманню особистої інформації американців для шантажу, шахрайства чи іншої шкоди.

Очікується, що у своєму указі Байден попросить Міністерство юстиції написати правила, які обмежують продаж інформації про місцезнаходження, здоров’я та генетику американців до Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та Венесуели, а також будь-яким організаціям, пов’язаним із цими країнами. Обмеження також стосуватимуться фінансової інформації, біометричних даних та інших типів інформації, яка може ідентифікувати осіб, і конфіденційної інформації, пов’язаної з урядом.

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У Білому домі заявили, що подібні конфіденційні дані можуть бути використані для шантажу, "особливо тих, хто в армії чи спільноті національної безпеки", а також проти дисидентів, журналістів і науковців.

Як пояснили в The New York Times, йдеться про цифрові дані, які зазвичай використовуються з комерційною метою – для показу тергетованої (персоналізованої) реклами, підібраної на підставі інформації про активність людини в Інтернеті (хобі, стан здоров’я, рівень доходу тощо).

Високопоставлений представник адміністрації Байдена сказав під час розмови з журналістами, що такі країни, як Китай і Росія, купують цю інформацію та використовують для шантажу та стеження.

Санкції США проти Китаю та РФ

Як писав УНІАН, до другої річниці повномасштабної війни США запровадили проти Росії понад 500 нових санкцій. Обмеження стосуються майже 100 організацій та багатьох фізичних осіб.

Крім того, США розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній КНР, які, на думку американців, допомагають Росії у її агресії проти України. Як заявив член комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США Джеральд Конноллі, Китай має розуміти, що ті самі види санкцій, які дійсно починають діяти в Росії та впливають на російську продуктивність, також можуть бути застосовані до Китаю.

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