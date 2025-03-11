Зруйновані господарські приміщення, склад з іграшками тощо на загальній площі понад 2780 кв. метрів.

У ніч на 11 березня російська армія завдала по Одесі та передмістю масований дроновий удар. В місті спалахнули пожежі, в том числі резервуарів з пальним.

Як передає кореспондент УНІАН, після нічної атаки над містом стелиться чорний дим. Жителі певних районів скаржаться, що їм важко дихати, та кажуть, що дим - наслідку пожежі після дронового удару.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, 10 березня пізно ввечері збройні сили РФ атакували місто ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136".

Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.

"Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Зараз розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як уточнив мері міста Геннадій Труханов, через атаку відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів. Міський голова уточнив, що робітники комунального підприємства "Міські дороги" наразі ліквідують наслідки удару російських БПЛА.

"На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - наголошує міський голова.

У регіональному главку ДСНС додали, що внаслідок російського терору сталося загоряння резервуарів з пальним, приватного житлового будинку та складу з дитячими іграшками.

Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки.

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 11 березня 2025 року, починаючи із 19.00 понеділка, 10 березня, противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога - РФ та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 08.00, підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed й безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях", - розповіли військові.

Ще 35 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Удари РФ по Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в Одесі та області оголосили близько 21:50 понеділка, 10 березня. Моніторингові канали писали, що дрони йдуть на Одесу та Чорноморськ, також пересування БПЛА фіксували у Білгород-Дністровському районі області. На Одесу безпілотники летіли з різних напрямків, зокрема з Чорного моря, заходу, півдня. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок масованої атаки в Одесі загорілися приватний будинок, склад дитячих іграшок та резервуар з пальним.

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