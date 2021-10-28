У ЦНАПах по всій країні запускається всеукраїнська оцінка якості надання адміністративних послуг.

У Центрах надання адміністративних послуг запускають процедуру оцінювання надання якості послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Людмила Рабчинська.

За її словами, у ЦНАПах по всій країні запускається всеукраїнська оцінка якості надання адміністративних послуг. Загалом нині в Україні діє 2,7 тис. точок з надання адмінпослуг.

Оцінка послуг відбуватиметься за допомогою чотирьох каналів:

Перший – через QR-коди, які дають доступ до спеціальних анкет, котрі можуть заповнювати відвідувачі і давати відповіді на запитання.

Другий канал – відвідувачу після відвідування ЦНАПу може зателефонувати оператор й опитати.

Третій канал – пройти опитування через Viber або SMS.

Четвертий канал міститься в додатку "Дія", де потрібно відкрити карту ЦНАПів, обрати свій, перейти на його сайт і заповнити анкету у розділі зворотного зв’язку.

Окрім того, в ЦНАПах також будуть працювати так звані таємні відвідувачі, які заповнюватимуть детальніші анкети, робитимуть фото документів, фіксуватимуть на аудіозапис свої бесіди з працівниками.

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Як пояснила Рабчинська, інформацію про оцінку послуг ЦНАПів щодня можуть моніторити керівництво цих установ. Також вона буде доступна посадовцям місцевих держадміністрацій і Міністерству цифрової трансформації. Після двомісячної оцінки роботи ЦНАПів керівництво зробить висновки, як покращити взаємодію з відвідувачами.

Своєю чергою директор компанії-партнера проекту 4Service Group у Південній, Східній Європі та Центральній Азії Сергій Пашковський повідомив, що так звані таємні відвідувачі зможуть заробити на оцінці послуг ЦНАПів - в залежності від складності завдання вони отримуватимуть від 50 до 1 тис. грн за свою роботу. При цьому вони заповнюватимуть дуже детальні анкети, за необхідності фіксуватимуть свої бесіди зі співробітниками центрів за допомогою аудіозапису, а також робитимуть фото документів, з якими працюватимуть у ЦНАПах.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни щодо розподілу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на розбудову центрів надання адміністративних послуг.

Автор: Дмитро Хилюк