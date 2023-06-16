Українцям рекомендували всіляко намагатися зірвати російські вибори на окупованих українських територіях.

Жителів усіх тимчасово окупованих територій (ТОТ) закликали до масового протесту та ігнорування фейкових виборів.

З таким закликом звернувся координатор руху "Жовта Стрічка" щодо незаконних виборів російських окупантів на захоплених землях. "Рух "Жовта Стрічка" закликає усіх жителів ТОТ до масового протесту та ігнорування фейкових виборів", - йдеться у повідомленні.

Там рекомендували українцям не вести жодну комунікацію з представниками російських партій, зривати та спалювати усі агітаційні матеріали російських партій; малювати літеру Ї в місцях де проживають представники російських партій та де є їх офіси; псувати білборди; всіляко блокувати та ігноруват фейкові вибори.

"Тільки усі разом ми зможемо протистояти протизаконним діям окупантів", - підсумували в русі.

Російські вибори на окупованих територіях України

Окупанти наприкінці вересня 2022 року вже проводили на захоплених українських землях так звані референдуми про приєднання до РФ. Світова спільнота засудила ці псевдореферендуми та заявила, що ніколи їх не визнає.

А 15 липня 2023 року російська влада призначила дату проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Так звані вибори депутатів органів муніципальних утворень на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей призначили на 10 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: