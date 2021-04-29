На думку експерта, ситуація в Україні залишається дуже небезпечною.

Головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко попередив про реальну небезпеку для України через нові штами коронавірусу з Індії та Бразилії.

Читайте такожCOVID-19: Україна може стати першою у Європі за смертністюСвою думку з цього приводу він висловив в інтерв’ю ТСН.

«Ці штами коронавірусної інфекції досі невідомі. Вони характеризуються вторинною та третинною мутацією. Вони є агресивнішими, набагато швидше передаються від одного хворого до іншого. А тому і для українців існує реальна небезпека через це», – зазначив він.

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні додав, що «вірус нікуди уже ніколи не піде», а враховуючи кількість вакцинацій в Україні та невеликий відсоток перехворілих, ситуація в країні надалі залишається дуже небезпечною.

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Автор: Катерина Шварц