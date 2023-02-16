У Держпродспоживслужбі зазначили, що споживачі навіть можуть викликати поліцію.

Українські супермаркети і магазини порушують права споживачів. Українці в цих випадках можуть навіть викликати поліцію.

Так, якщо охоронець підійшов до відвідувача і зажадав надати особисті речі до огляду, то це є грубим порушенням і варто викликати правоохоронців.

"Якщо до вас підійшов власник закладу, директор, охоронець або продавець з вимогою (показати речі - УНІАН) – вимагайте пред'явити документи, які є підставою для обшуку, адже таких повноважень у них немає", – розповіли у Держпродспоживслужбі.

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При цьому, якщо виникла підозра в крадіжці, то охорона може простежити за покупцем за допомогою відеокамер і викликати поліцію, якщо:

камери стеження зафіксували, що покупець щось вкрав;

спрацювала рамка на виході з магазину;

інші покупці помітили крадіжку і повідомили.

"Вимагаючи провести обшук речей покупця без його згоди і без залучення поліції, охоронець порушує закон... Якщо ви проти проведення огляду, але охоронець вам погрожує або не випускає з магазину – викликайте поліцію", – наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Головному управлінні Держспоживслужби у Вінницькій області сооющили про те, що зловмисники випускають фальсифіковане масло, видаючи його за продукцію фірми "Квітень".

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