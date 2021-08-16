В складну ситуацію потрапив Іван Лазарєв - житель міста Болград Одеської області.

Житель Одеської області не може самостійно дістатися в аеропорт Кабула (Афганістан) і потребує допомоги.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкарівський.

За його словами, в складну ситуацію потрапив Іван Лазарєв - житель міста Болград Одеської області.

"Ситуація, яка зараз відбувається в Афганістані – це пекло, в якому перебувають ніким не захищені українці. До мене звернулася мешканка Болграда, Ібрагімова Валерія Георгіївна, чоловік якої, Лазарєв Іван Степанович, знаходиться там без можливості дістатися самостійно в аеропорт Кабула і покинути надзвичайно небезпечну зону. І таких сімей тисячі", - написав Шкарівський.

Він стверджує, що українці просять про евакуацію, а МЗС і посольство України в Таджикистані відмовчуються.

"Це їхні прямі обов'язки - турбуватися про жителів своєї країни! Я закликаю всі органи державної влади вжити всіх необхідних заходів для евакуації свого народу із зони військових дій!" ,- написав заступник голови облради.

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Ситуація в Афганістані

Після виведення військ США з Афганістану Талібан стрімко взяв країну під контроль, зустрічаючи лише мінімальний опір урядових сил. 15 серпня бойовики Талібану увійшли до столиці країни Кабулу.

Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямував до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ані там, ані там, прибуття Гані не підтвердили.

Прихід Талібану до влади спровокував паніку і масову втечу людей з країни. В аеропорту Кабула сталося кілька смертельних інцидентів.

Автор: Лариса Козова