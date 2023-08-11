Ще військовозобов'язаний пояснив, що має город, за яким повинен доглядати.

У Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації через "психологічну неготовність". Ухилянта засудили до трьох років позбавлення волі.

Рішення ухвалив Лановецький районний суд. Як повідомляють у Тернопільській обласній прокуратурі, підсудний пояснив ухилення від призову психологічною неготовністю до військової служби а також тим, що в нього немає сім’ї, а треба "доглядати город".

У суді прокурор довів, що мешканець села Печірна перебував на обліку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) як військовозобов’язаний. Після оголошення й проведення мобілізації у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України чоловік пройшов медичний огляд і був визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби в ЗСУ.

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Після отримання повістки для відправлення у складі команди до навчального центру для подальшої військової служби, "не маючи правових підстав на відстрочку", військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК.

"На суді обвинувачений свою вину визнав у тому, що він пройшов лікарську комісію, отримав повістку, однак, за його словами, до військкомату не з’явився, бо не має сім’ї й не вбачає підстав іти воювати. А також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство, психологічно не готовий до несення служби", – інформує прокуратура.

Враховуючи ці пояснення чоловіка, суд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України). Йому призначили покарання – три роки позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили. В області це вже третій випадок покарання ухилянтів.

Ухилення від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, раніше речниця ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що в Україні існують "сірі" і "чорні" схеми ухилення від служби у ЗСУ. До першої категорії належить отримання фіктивної довідки із залученням військкоматів, військово-лікарських комісій. Водночас "чорними" схемами Сапьян називає справи з перетином кордону.

Ухилення від призову під час мобілізації є кримінальним злочином, який, згідно зі статтею 336 карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. У липні повідомлялося, що вирок за ухилення від мобілізації отримав харківʼянин. Спочатку чоловіку дали умовний строк, проте після апеляції прокурора його змінили на реальний.

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