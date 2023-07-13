Спочатку чоловіку дали умовний строк, однак потім його змінили на реальний.

У Харкові до 3 років ув’язнення засуджено 28-річного місцевого жителя за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що у січні чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Жодних заяв чи скарг щодо проблем зі здоров`ям або підстав, які можуть стати причиною для ухилення від призову за мобілізацією з боку чоловіка не надходило.

"У подальшому чоловік, будучи військовозобов`язаним і придатним до військової служби, не маючи права на відстрочку, не прибув до центру, про причини свого неприбуття не повідомив, чим проігнорував повістку та ухилився від призову на військову службу під час мобілізації", - йдеться у повідомленні.

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Вироком Комінтернівського районного суду його було засуджено до 3 років ув’язнення та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання строком на 2 роки.

Прокурор подав апеляційну скаргу на цей вирок з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

Харківський апеляційний суд скаргу прокурора задовольнив, скасувавши вирок районного суду, та призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з його реальним відбуванням.

Зазначений вирок набрав законної сили.

Інші новини про мобілізацію в Україні

В Україні дію воєнного стану та загальну мобілізацію продовжено до 18 серпня 2023 року.

У січні повістку вручили меру Броварів Ігорю Сапожку та присутнім на міськвиконкомі чоловікам.

На початку липня повістки роздали депутатам Львівської облради.

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