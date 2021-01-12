Дар'я Чирах підтвердила справжність фотографії.

У мережі опублікували архівну фотографію журналістки телеканалу "112 Україна" Дар'ї Чирах, на якій вона тримає плакат з георгіївською стрічкою і закликом "врятувати" Донбас від української армії.

Архівним знімком поділився на своїй сторінці у Facebook журналіст ТСН Антон Страшко.

Читайте такожРосійська пропаганда створила додаток, який транслює фейкове українське військове радіо"Врятуйте від української армії, але дозвольте навчатися й працювати в Україні", - підписав знімок Страшко.

Пізніше Чирах на своїй сторінці у Facebook спробувала виправдатися за цей архівний знімок. Вона заявила, що фотографію зробила у 2014 році, тепер їй за це дуже соромно.

"Тоді я ще була дитиною, вдома починалася війна, мені було страшно, а навколо була пропаганда. Якщо ти не розбираєшся в політиці й тому, що відбувається навколо, – саме пропаганда і страх на тебе відмінно діють.

Я не можу сьогодні виправдатися, що було тоді в голові – не розумію. Однак та 14-річна дитина і сьогоднішня 20-річна дівчина – це різні люди з різними поглядами на життя", - написала журналістка.

"Так, я колись зробила помилку, зробила ту фотографію. Зараз мені неймовірно соромно за це. Але прошу, не треба цькувати мене через помилки дитинства. Кожен колись робив щось неправильне. Мені сьогодні доводиться платити за моє "неправильне", - додала Чирах.

Пропагандистські скандали на українському ТБ: що відомо

4 грудня український телеканал "НАШ" включив у прямий ефір одного з ватажків бойовиків "ЛНР" Родіона Мірошника, який бере участь у переговорах ТКГ. У студії були присутні українські політики-нардепи й колишні чиновники. Темою дискусії стала реалізація Мінських угод. Мірошник традиційно для російської пропаганди звинуватив Україну в недотриманні домовленостей, а також "обстрілі" окупованої території. Також він заявив, що учасниками конфлікту на Донбасі є не Росія, а так звані "ЛНР" і "ДНР".

СБУ звернулася до Нацради через присутність бойовика "ЛНР" в ефірі українського телеканалу.

Також нещодавно телеканал "НАШ" оскандалився фейком, пов'язаним з Донбасом. В ефір каналу зателефонувала нібито мешканка ОРДО, яка заявила, що "особисто бачила, як український літак бомбив мирних жителів Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся". Ведучі на цю "розповідь" не відреагували.

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Автор: Ольга Робейко