На телеканал чекає позапланова перевірка.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України вирішила позапланово перевірити телеканал "НАШ" після участі в його ефірі представника бойовиків "ЛНР".

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"До регуляторного органу стосовно цього шоу звернулася Служба безпеки України, а також надійшло звернення громадянина А. Петрова. Національна рада своїм моніторингом зафіксувала у цей день шоу "П’ятниця. Вечір", а також його трансляцію у повторі 6 грудня о 20:52. У студії були присутні експерти, політики, народні депутати України, які обговорювали реалізацію Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

Представник бойовиків Родіон Мірошник висловив проросійські твердження щодо територіальної цілісності України та ситуації на Донбасі.

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"Висловлювання Мірошника, поширені в ефірі телеканалу, не відповідають критерію об’єктивності щодо інформації, мають ознаки розпалювання ворожнечі, сприяння тероризму і є прямою ретрансляцією на українську аудиторію одного з основних наративів пропаганди офіційної влади Російської Федерації про нібито розв’язану Україною громадянську війну на території окремих районів Донецької та Луганської областей, про непричетність до цього Російської Федерації і її збройних формувань", - заявили у Нацраді.

Там також додали, що ведучі не надали особливої уваги висловлюванням Мірошника. Крім того, телеканал повторно показав програму за участі бойовика. У діях телеканалу вбачають порушення закону "Про інформацію" та "Про телебачення і радіомовлення".

Перевірку проведуть у період з 23 грудня по 15 січня.

Бойовики на українському телебаченні: що сталося

4 грудня український телеканал "НАШ" включив в прямий ефір одного з ватажків бойовиків "ЛНР" Родіона Мірошника, який бере участь у переговорах ТКГ. У студії були присутні українські політики-нардепи і колишні чиновники. Темою дискусії стала реалізація Мінських угод. Мірошник традиційно для російської пропаганди звинуватив Україну в недотриманні домовленостей, а також "обстрілі" окупованої території. Також він заявив, що учасниками конфлікту на Донбасі є не Росія, а так звані "ЛНР" і "ДНР".

Телеканал "НАШ": інші скандали

Нещодавно телеканал "НАШ" оскандалився фейком, пов'язаним з Донбасом. В ефір каналу зателефонувала нібито мешканка ОРДО, яка заявила, що "особисто бачила, як український літак бомбив мирних жителів Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся". Ведучі на це "оповідання" не відреагували.

До цього "НАШ" оскандалився з нібито опитуванням глядачів про президента РФ Володимира Путіна і Нобелівську премію миру.

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Автор: УНІАН