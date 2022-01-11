Двоє з десяти членів експедиції - дівчата.

Група альпіністів з України вирушила підкорювати масив Вінсон - найвищу точку Антарктиди.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.Styler.

Читайте такожНаші змогли: троє українських альпіністів підкорили восьмитисячну гору в Гімалаях (відео)Масив Вінсон популярний серед альпіністів-любителів, тому що входить до програми "7 вершин", що передбачає сходження на найвищі вершини континентів.

Сьогодні тільки три українці виконали цю програму повністю. До того ж прагнуть і 10 альпіністів з Дніпра, Харкова, Києва, Львова та Луганської області. Вони - члени першої української експедиції до масиву висотою 4 892 метри над рівнем моря.

До складу групи увійшли 8 хлопців і 2 дівчини з Дніпра - Марина Філатова та Ірина Караган.

Зараз альпіністи долають непростий шлях до самої вершини, який пролягає через Чилі. Крім багатогодинного трансатлантичного рейсу і акліматизації їм довелося пройти ще одне випробування - бюрократичне, з подачею документів за 45 днів до вильоту і трьома днями карантину зі щоденною здачею ПЛР-тестів на коронавірус.

З Чилі альпіністів чекає п'ятигодинний переліт. Потім - акліматизація в таборі і довгоочікуване 12-денне сходження за вкрай низької температури - може бути до мінус 60 градусів за Цельсієм.

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