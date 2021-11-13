Гора Аннапурна заввишки в понад 8 тисяч метрів славиться своїми крутими, практично вертикальними підйомами.

Троє українських альпіністів Микита, В'ячеслав та Михайло, які підкорили гору Аннапурну висотою понад 8 тисяч метрів у Гімалаях, повернулися додому.

Як ідеться у сюжеті ТСН, ця гора заввишки в понад 8 тисяч метрів славиться своїми крутими, практично вертикальними підйомами. Вперше 1950 року її підкорила французька експедиція. З початку 1990-х років кількість нещасних випадків під час експедицій на вершину Аннапурни знижується - за статистикою за період з 1990 по 2008 рік смертність на Аннапурні склала 19,7%, що менше, ніж у інших восьмитисячників.

Українські спортсмени теж змогли. Посеред неймовірних краєвидів Гімалаї, де мороз до -30 і більше, довкола лавини, потужний вітер і сніг, але ці ночівлі, хлопці, запевняють, уже не забудуть ніколи.

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Їх складно не впізнати посеред летовища: величезний спортивний багаж, попечені сонцем і сліпучим снігом обличчя та геть обморожені руки.

На ділі хлопці чотири дні їли по батончику в день. Харчів було обмаль, бо через погані умови експедиція в горах вимушено подовжилася. Кожен із них схуд на понад 10 кілограмів. Донизу їх спускав уже гелікоптер. Тепер їх рідні і друзі зустрічають у Борисполі.

Велика пригода закінчилася. Михайло з родиною летять відігріватися в Туреччину. В'ячеслав та Микита над планами поки що міркують. А подолання вершини прямо в аеропорту всі дружно відсвяткували порцією вареників.

Нагадаємо, взимку 2021 року у Гімалаях в результаті сходу льодовика загинуло 18 осіб. Ще 200 осіб вважаються безвісти зниклими.

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Автор: Вікторія Гордієнко