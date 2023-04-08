Майже кожен десятий біженець відвідував родичів чи друзів у Польщі, тоді як 9% просто бували в Польщі проїздом.

89% українських біженців у Польщі не має сумнівів, що після закінчення війни польсько-українські взаємини будуть кращими, ніж до початку повномасштабної аґресії. Лише 6% респондентів вважають, що відносини між Польщею і Україною не зміняться.

Про це свідчать дані опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

Автори дослідження переконують, що це наслідок підтримки і солідарної з Україною позиції польського суспільства вже в перші дні російського вторгнення. Це, зокрема, реалізувалося завдяки конкретним заходам із допомоги з боку центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємців та громадських організацій.

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"І, звісно, підтримці усього польського народу, який включився у допомогу з перших хвилин повномасштабного вторгнення. У багатьох поляків і зараз живуть біженці з України. Наприклад, багатодітні жінки, яким складно орендувати житло власним коштом. Нам відомі приклади, коли жінки із півночі або півдня України вже повернулися додому, коли там стало більш-менш безпечно, але взимку через посилені обстріли та виключення світла знову поїхали до польських родин, які вже їх приймали і запросили перечекати складний час. Все це укріплює стосунки між країнами на людському рівні. Звичайно, українські біженці бачать, як активно Польща бореться за Україну на всіх рівнях – політичному, воєнному, дипломатичному. Своєю чергою, вони чують від поляків захоплення героїчного боротьбою і витривалістю українців", - твердить голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Дослідження також показало, що у Польщі знаходиться майже половина біженців з України (45%), які вже відвідували цю країну перед початком повномасштабної аґресії. Утім, головною метою їхнього перебування досі був не заробіток (8%), а туристичні поїздки (18%).

Майже кожен десятий біженець відвідував родичів чи друзів у Польщі, тоді як 9% просто бували в Польщі проїздом.

Як проводилось опитування

Опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі" провели Міграційна платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету 10-16 лютого 2023 рок на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі. Загалом у 34 польських містах опитано 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Українські біженці в Польщі - деталі

Майже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі на довший період - принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.

З 1 квітня українські біженці у Польщі зі статусом PESEL UKR можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звана карта побиту).