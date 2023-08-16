Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян.
Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", за 6 місяців поточного року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало — 7,97 млн. Така різниця — 230 тис. осіб — майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік: тоді Україну залишили на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхали. У другому півріччі 2022 року люди все ж активніше поверталися до України — тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.
"Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них — 2,4 млн — є громадянами України, решта — іноземці. Цікаво, що у березні і квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023 року ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток", - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі цього року частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022 року ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%.
А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023 року.
Загалом за півтора роки, з січня 2022 по червень 2023 року, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали — 23,66 млн осіб.
"Варто зазначити, що дані, які "Опендатабот" отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців", - зазначили у компанії.
Війна в Україні та біженці
За даними ООН, близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.
Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 70 тисяч українських біженців. Найчастіше люди обирали Німеччину (28%), Польщу (24%) та Чехію (9%).
Станом на 10 липня 2023 року у Євросоюзі було понад 4 мільйони біженців з України, їхня кількість зростає. Найбільше українських біженців у Німеччині та Польщі.