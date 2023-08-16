Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб.

Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", за 6 місяців поточного року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало — 7,97 млн. Така різниця — 230 тис. осіб — майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік: тоді Україну залишили на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхали. У другому півріччі 2022 року люди все ж активніше поверталися до України — тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

"Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них — 2,4 млн — є громадянами України, решта — іноземці. Цікаво, що у березні і квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023 року ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток", - йдеться у повідомленні.

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Незважаючи на все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі цього року частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022 року ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%.

А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023 року.

Загалом за півтора роки, з січня 2022 по червень 2023 року, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали — 23,66 млн осіб.

"Варто зазначити, що дані, які "Опендатабот" отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців", - зазначили у компанії.

Війна в Україні та біженці

За даними ООН, близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 70 тисяч українських біженців. Найчастіше люди обирали Німеччину (28%), Польщу (24%) та Чехію (9%).

Станом на 10 липня 2023 року у Євросоюзі було понад 4 мільйони біженців з України, їхня кількість зростає. Найбільше українських біженців у Німеччині та Польщі.

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