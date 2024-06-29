Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Громадяни України, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні, - повідомляють у Міграційній платформі EWL за результатами дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах".

У середньому в Німеччині вони заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими"). Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату нетто в Україні.

В Нідерландах середня зарплата нетто українців становить 1104 євро на місяць, що приблизно втричі більше середньої зарплати в Україні. Понад чверть респондентів у Німеччині (28%) визнали, що отримують від 1500 євро до 1999 євро чистими. Ще 22% респондентів вказали, що їхня зарплата - менше 499 євро.

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У Нідерландах чверть респондентів повідомили про чисту зарплату від 1000 євро до 1499 євро. Ще чверть отримують від 500 до 999 євро та решта 25% - нижче 499 євро.

Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Більшість українських біженців у Німеччині (63%) та Нідерландах (значно більше, 81%) покладаються на місцеву фінансову допомогу. Це свідчить про проблеми, з якими вони стикаються, часто не маючи постійного доходу чи потребуючи державної підтримки.

Натомість майже половина опитаних як у Німеччині (44%) і в Нідерландах (40%) стверджує, що попри фінансову допомогу, яка дозволяє їм жити в країні перебування, вони все одно вирішують працювати.

Також дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші в Україну. У Нідерландах 11% респондентів відправляють фінансову допомогу на Батьківщину.

Як проводилось опитування

Опитування було проведено з використанням гібридного підходу: онлайн-інтерв’ю CAWI та F2F-інтерв’ю в березні 2024 року з вибіркою N=400 дорослих (18+) громадян України, які наразі проживають у різних містах Німеччини та N=400 повнолітніх (18+) громадян України, які зараз проживають у Нідерландах.

У дослідженні взяли участь усі громадяни України, які проживають у цих країнах, як трудові мігранти, так і воєнні біженці.

Українські біженці в Німеччині

Раніше повідомлялаось, що 67% громадян України в Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування, хоча офіційна німецька статистика вказує на близько 20% зайнятості біженців минулого року.

Уряд Німеччини відхилив пропозицію правлячої партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) депортувати непрацевлаштованих українських біженців. Про це пише Zeit Online. В МЗС країни зазначили, що щодня можна спостерігати, як Росія атакує цілі по всій Україні, а також намагається знищити інфраструктуру на заході країни.

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