Чи можуть країни ЄС депортувати українських чоловіків: відповідь депутата

Якщо лишити цих чоловіків фінансової допомоги - вони будуть шукати інші шляхи для заробітку, вважає Чернєв.

Наявні механізми дозволяють депортувати українських чоловіків з-за кордону лише через конкретні причини, зокрема кримінальне правопорушення. Про це сказав в етері Новини.LIVE народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, коментуючи можливість масової депортації українських чоловіків призовного віку до України.

"Через те, що вони просто призовного віку і за національністю українці, вони не можуть бути депортовані. Це суперечить міжнародному праву", - додав Чернєв.

Він зауважив, що кожна країна особисто ухвалює рішення щодо того, як розподіляти допомогу між усіма верствами населення, зокрема це стосується і біженців з України. Водночас він зауважив, що навіть якщо військовозобовʼязаних українців позбавлять допомоги, навряд вони повернуться додому.

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"Вони будуть шукати роботу, вони будуть влаштовуватися, соціалізуватися без цієї фінансової допомоги від держави. Але навряд це буде стимулом для того, щоб повернутися. Якщо вони там вже сидять з початку війни, або з середини війни якимось чином вони перетнули кордон. Або навіть є та категорія людей, яка там перебувала до початку війни й вони не порушували закон. Вони живуть там багато років, задовго до початку повномасштабного вторгнення, умовно кажучи. Тому тут я сумніваюся, що це дасть якийсь реальний ефект на повернення наших чоловіків", - підкреслив Чернєв.

Депортація військовозобовʼязаних українців: що відомо

Нагадаємо, в ЄС розглядають варіант обмежити надання тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Наразі існуючий механізм захисту діє до березня 2027 року. Метою цих заходів є посилення української обороноспроможності.

Нардеп Руслан Горбенко раніше заявляв, що вже фіксувалися поодинокі випадки примусового повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу. Він тоді зазначав, що існують інструменти для реалізації такого підходу. Водночас він зауважив, що для цього потрібно, аби європейська країна ухвалила відповідні закони.

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