Нардеп: Є випадки примусової депортації українських чоловіків із Європи, їх зустрічає ТЦК

Йдеться про поодинокі випадки, пов’язані з порушеннями, а не про системну практику – офіційних підтверджень немає.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко заявив про нібито поодинокі випадки примусового повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу.

Як заявив нардеп в етері програми "Суперпозиція", після повернення таких громадян можуть передавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Інструментарій є. Але щоб депортувати всіх чоловіків, потрібні підстави – це має бути ухвалений закон або рішення уряду, наприклад, у Німеччині", – зазначив депутат.

Водночас він наголосив, що йдеться не про масову практику, а про окремі випадки, пов’язані з порушенням законодавства в країнах перебування.

Горбенко також підкреслив, що без системних рішень такі заходи будуть малоефективними, оскільки громадяни можуть вільно переміщатися між країнами ЄС.

Примусове повернення українців додому

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня, під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ та Берлін працюватимуть над тим, щоб полегшити українським громадянам, які отримали притулок в Німеччині, повернення на Батьківщину.

Натомість президент Володимир Зеленський наголосив, що українським захисникам, які боронять державу на фронті, потрібні ротації. На його думку, компетентні служби України і Німеччини повинні зайнятися питанням тих українців, які виїхали за кордон із порушенням українського законодавства.

