Чи справді ТЦК зустрічає чоловіків на кордоні: заява прикордонників

Якщо військовозобовʼязаний знаходиться у розшуку, то прикордонники повинні передати інформацію в поліцію.

В Державній прикордонній службі (ДПСУ) спростували інформацію нардепа Руслана Горбенка про випадки, коли депортованих з ЄС українських чоловіків на кордоні начебто зустрічали працівники ТЦК. Про це в коментарі УНІАН розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Це не відповідає дійсності. І я не знаю, про який випадок саме він зазначає. Коли країни світу депортують іноземців, до яких можуть відноситися українці, вони не зобов'язані повідомляти Україну про такі заходи. Депортація може бути як добровільна, так і примусова, такі ж самі норми застосовує Україна і не повідомляє сусідні країни", – сказав Демченко.

Він додав, що якщо під час перетину кордону виявляють чоловіків, які знаходяться в розшуку за базою даних "Оберіг", то законодавство вимагає передавати їх у поліцію.

"Законодавство прикордонникам визначає, яких людей передати в поліцію для доставлення в ТЦК. Це стосується і на виїзд в Україну, це стосується і на в'їзд в Україну. Тому сказати, що на кордоні когось зустрічає ТЦК – це невірно", – пояснив Демченко.

Що цьому передувало

Раніше нардеп Руслан Горбенко заявив про поодинокі випадки примусового повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу. Також він заявив, що після повернення цих чоловіків можуть передавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

