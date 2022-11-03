Перераховані "благодійнику" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

ДБР викрило колишнього в.о. держсекретаря Міністерства економіки, керівництво держпідприємства "Укрпатент", а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.

Як повідомили у прес-службі ДБР, гроші перераховували на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових. Та їх розкрадали посадовці.

Так, до розкрадання коштів керівник ДП залучив головного бухгалтера й в.о. державного секретаря профільного міністерства.

"Для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Перераховані "благодійнику" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

Після цього директор "Укрпатенту" виїхав з України, підстави для його виїзду наразі перевіряються. А в.о. держсекретаря міністерства звільнилася.

Та невдовзі їхні злочини викрило ДБР - рахунки підприємств було заарештовано.

Директору та головному бухгалтеру ДП, в.о. державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Тепер їм "світить" до 12 років за гратами.

Раніше Служба безпеки України викрила у Дніпрі волонтерів, які створили незаконну схему отримання і реалізації іноземної та вітчизняної гуманітарної допомоги на мільйони гривень.

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