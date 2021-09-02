Бійці української розвідки робили те, на що не наважувались місії інших країн.

Українські спецпризначенці успішно провели в захопленому Талібаном Кабулі рятувальну операцію, евакуювавши понад 700 осіб. Головне управління розвідки показало ексклюзивні кадри з місії.

Як повідомляє у Facebook прес-служба ГУР, рятувальна операція була здійснена бійцями розвідки, за сприяння МЗС та при підтримці Офісу Президента України. Стверджується, що серед евакуйованих були громадяни України та інших держав. В тому числі – представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

"Незважаючи на те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані нам вдалося досягнути приголомшеного результату — Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн — евакуйовано понад 700 осіб", - йдеться в повідомленні ГУР.

Аби безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР піддавали себе величезному ризику – пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На такий крок не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, однак саме такий підхід дозволив швидко знайти та забрати максимально можливу кількість людей.

В місії відзначились і українські пілоти, що працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час взльоту.

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Раніше український боєць з евакуаційної місії розповів подробиці операції.

Українські спецпризначенці по 3-4 рази на день виходили за кордон аеропорту Хаміда Карзая, щоб шукати в натовпі тих, кого треба було евакуювати: українських громадян, членів їхніх сімей, людей зі списку МЗС, яким загрожувала небезпека.

"Коли ти бачиш, як в аеропорту об'єднується сім'я, яка один одного не бачила, і фактично ніяких шансів у них не було повернутися — це воно того варте", - зізнається герой.

За його словами, український літак останнім вилетів з аеропорту Карзая — потім вже ніхто евакуаційні дії не проводив. Він злетів близько 18 годин, а вже через 6 годин їх позиції були захоплені талібами.

Нагадаємо, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. А 30 серпня США заявили про завершення виведення свого військового контингенту.

Автор: Дмитро Захаров