Українські бійці йшли туди, куди відмовлялися йти американці і канадці, та залишили Кабул останніми.

Українські військові стали для деяких людей, що застрягли в Кабулі, справжніми ангелами-хранителями - вони ризикували своїми життями, щоб вивезти тих, хто не міг залишатися в Афганістані за талібів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Олег був одним серед них. За його словами, небезпека починалася ще з повітря.

"Дуже велика ймовірність зіткнення літаків, тому що не нема ані коридорів, нічого. Тобто всі повітряні судна літають фактично наосліп", - пояснює Олег.

Чоловік згадує обстановку в кабульському аеропорту, який залишався останнім об'єктом під міжнародним управлінням.

"Там і запах, і сморід, і кількість людей, і це людські трагедії, і у когось життя поламане. Там дуже складно ходити, повна антисанітарія. І вони просто намагаються там якось вибратись. Вони лізуть на ці паркани, підіймають гори документів, аби тільки їх забрали", - каже спецпризначенець.

Читайте такожЕвакуація з Афганістану: Україна та понад 90 країн світу прийняли важливе рішенняУкраїнські спецпризначенці по 3-4 рази на день виходили за кордон аеропорту Хаміда Карзая, щоб шукати в натовпі тих, кого треба було евакуювати: українських громадян, членів їхніх сімей, людей зі списку МЗС, яким загрожувала небезпека.

"Коли ти бачиш, як в аеропорту об'єднується сім'я, яка один одного не бачила, і фактично ніяких шансів у них не було повернутися — це воно того варте", - зізнається герой.

Щоб знайти людей для евакуації, їх просили тримати щось помітне — кульки, парасольки. А за півтори години до теракту біля аеропорту Кабула спецпризначенці шукали людей саме на місці атаки терориста-смертника з ІДІЛ.

"У тій частині гейту — будівля, на даху якої ходять таліби. Тобто до них можна було просто дотягнутися рукою", - згадує Олег.

Але виконували прохання і партнерів України - наприклад, Канада попросила вивезти з ринку два замінованих мікроавтобуси.

Після теракту українські спецсили вирішили залишитися в Кабулі, оскільки в евакуаційному літаку не вистачило місць. Вони шукали людей і вивозили тих, кого знайшли, останнім рейсом.

За словами Олега, український літак останнім вилетів з аеропорту Карзая — потім вже ніхто евакуаційні дії не проводив. Він злетів близько 18 годин, а вже через 6 годин їх позиції були захоплені талібами

Зараз в Афганістані залишаються ще близько 200 громадян України, але евакуацію продовжити неможливо. За словами Олега, це можна буде зробити через деякий час, коли ситуація в Кабулі стабілізується.

Автор: Станислав Кожемякин