Нею вперше відзначили народ країни.

Український народ став лауреатом нагороди The Atlantic Council "За видатне лідерство".

Про це повідомляють в Офісі Президента.

Атлантична рада вперше відзначила нагородою цілий народ країни. Українці її отримали за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню.

Президент Володимир Зеленський подякував за нагороду та зазначив, що мужність є національною рисою характеру українців.

"Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. І для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів", - сказав Глава держави.

Він розповів про героїзм українських захисників та захисниць, волонтерів, про хоробрість мешканців окупованих територій та сміливість людей.

"Це мільйони українців, які захищають рідну землю, захищають весь світ. Не бійтесь і приїжджайте в Україну. Почуйте ще тисячі подібних історій про нас, про українців. Подивіться в їхні сміливі очі, потисніть їхні міцні руки, і ви побачите, що вони роблять все це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а й конкретна допомога та конкретна підтримка", – відзначив Зеленський.

Відзнаку передали Послу України в США Оксані Маркаровій.

We stand with Ukraine's heroes—mothers and fathers, sons and daughters, young and old, living and lost—today and in the days to come. Along with the rest of the world we join in their proud refrain: Slava Ukrayini! Heroyam Slava! "Glory to Ukraine! Glory to its heroes!" pic.twitter.com/UiikdZvDkt — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) May 12, 2022

Раніше радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів, що по всій лінії фронту українські воїни проявляють масовий героїзм.

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