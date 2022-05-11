Він зазначив, що армія стоїть як стіна.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович каже, що по всій лінії фронту українські воїни проявляють масовий героїзм.

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, світ жахнеться і захопиться одночасно, коли дізнається про подвиги українських військових.

"Армія і всі інші силові структури воюють... навіть не знаю, як сформулювати. Я зазвичай за словом в кишеню не лізу, але тут - на рівні кращих зразків у світовій військовій історії. Може десь вже і перевищили", - сказав Арестович.

Раніше Арестович заявив, що Україна має всі шанси після отримання західного озброєння завдати військової поразки Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: