Радник голови офісу президента України Олексій Арестович каже, що по всій лінії фронту українські воїни проявляють масовий героїзм.
Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
За його словами, світ жахнеться і захопиться одночасно, коли дізнається про подвиги українських військових.
"Армія і всі інші силові структури воюють... навіть не знаю, як сформулювати. Я зазвичай за словом в кишеню не лізу, але тут - на рівні кращих зразків у світовій військовій історії. Може десь вже і перевищили", - сказав Арестович.
Раніше Арестович заявив, що Україна має всі шанси після отримання західного озброєння завдати військової поразки Російської Федерації.
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