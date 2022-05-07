Президент розповів про запровадження нових відзнак, і зокрема про "Хрест бойових заслуг".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що бойові нагороди – це справедлива нова традиція для держави.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.

"З нагоди Дня піхоти – професійного свята воїнів України, які є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими. Подякував за службу. Вручив нагороди. В тому числі нашу нову бойову відзнаку", - повідомив Зеленський.

"Ви знаєте, що в нашій країні за час незалежності не було саме бойових відзнак. І ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку - "Хрест бойових заслуг". І першим, кому я вирішив його вручити, став генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню. Впевнений, таку відсіч російська армія не забуде довго, - наголосив президент.

Зеленський додав, що відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримали заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський.

"Саме бойові нагороди – це справедлива нова традиція для держави, яка на полі бою захищає незалежність нашої держави", - підкреслив глава держави.

Також, за його словами, заснована і спеціальна відзнака "За мужність та відвагу" для бойових підрозділів, які проявили надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну. Зокрема, її отримали 7 бригад.

"Вручив і ордени "Золота зірка" нашим захисникам, які отримали звання Герой України. А також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський пригрозив РФ виходом з переговорів за вбивства цивільних та військових, яких можна врятувати.

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