Дмитро Ратніков заявив, що частина людей перебували в укритті.

Голова Деснянської районної адміністрації в Києві Дмитро Ратніков виправдався закрите укриття під час ракетної атаки російських окупантів у ніч на 1 червня, через що загинули люди. Він зазначив, що був відкритий центральний вхід лікарні.

"Вночі в нашому районі в лічені хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги стався балістичний обстріл. За повідомленням директора поліклініки №3, працівником нічної зміни було відкрито центральний вхід. Частина жителів опинилися в укритті, частина – ні. 3 людини біля укриття загинули. З'ясовуються всі деталі трагедії", - повідомив чиновник у Facebook.

За його словами, ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА, а з доповіддю викликали всіх відповідальних осіб.

Відео дня

"Будуть прийняті жорсткі рішення по всім відповідальним особам після з'ясування всіх обставин", - підсумував Ратніков.

У свою чергу начальник Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко заявив, що з охоронцем медустанови складно говорити, тому що у нього контузія.

Водночас очевидці з місця подій повідомили, що від охоронця відчували запах алкоголю.

Ракетна атака на Київ У ніч на 1 червня - головні новини

У ніч на 1 червня росіяни вдарили по Києву ракетами, застосувавши 10 ракет. В результаті атаки в Деснянському районі міста загинули 11-річна дівчинка і її 34-річна мати, а також 33-річна жінка. Ще 12 людей отримали поранення.

При цьому чоловік однієї із загиблих жінок повідомив, що його сім'я після оголошення тривоги прийшла до укриття, але воно виявилося закритим. Поки чоловік шукав охоронця, його дружина загинула.

Глава МВС Ігор Клименко також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Вас також можуть зацікавити новини: