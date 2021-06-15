Порівняно з березнем з 51,5% до 43% зменшилася частка респондентів, які не мають наміру робити щеплення від коронавірусу.

Частка українців, які мають намір зробити щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 у найближчому майбутньому, зросла.

Про це йдеться у результатах дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 травня.

Так, порівняно з березнем з 51,5% до 43% зменшилася частка респондентів, які не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, з 12% до 19% зросла частка тих, хто має намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), з 16% до 19% - частка тих, хто мають намір це зробити, але пізніше.

Крім того, 10% (стільки ж, як і в березні) мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

Дані опитування свідчать, що чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення.

Водночас серед тих, хто не відмовляється від імунізації, 59% готові роботи щеплення лише за умови, що воно буде безкоштовним (це більше, ніж у березні, на 7%).

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Однак 23% з-поміж тих, хто не відмовляється від щеплення, готові платити за нього, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою.

Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно.

За результатами дослідження, ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, частіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення).

Соціологи також зазначають, що порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася (тоді вона становила 45% тих, хто відмовлявся від щеплення). Крім того, 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% - тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% заявили, що мають медичні протипоказання, а 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Як проводилось дослідження

Дослідження проведене методом особистого інтерв’ю за місцем проживання серед 2 тис. 017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За минулу добу щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 50 тис. 057 осіб.

Загалом від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 проведено 1 млн 768 тис. 556 щеплень. Повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) 260 тис. 755 осіб.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Антоніна Доломанжи