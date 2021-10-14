Компенсацію хочуть отримати у разі прояву побічних ефектів від вакцинації, серед яких автор листа зазначив "безперервний пронизливий крик" і "високу температуру".

Співробітник "Укрпошти" написав лист гендиректору компанії Ігорю Смілянському, в якому вимагає, щоб його не примушували до вакцинації проти коронавірусу. А в разі, якщо він зробить щеплення й у нього буде побічний ефект, вимагає виплатити компенсацію - 1 мільярд євро.

Про це сам Смілянський повідомив на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши фото листів.

Так, у заяві одного із працівників "Укрпошти" зазначає, що примусова вакцинація є неприпустимою і заяви керівництва про відсторонення від роботи і позбавлення заробітної плати, премій без щеплення - протизаконні. Він пише, що Смілянський таким чином змушує співробітників брати участь в "випробуваннях експериментальної вакцини".

Читайте такожУ МОЗ дали пораду пацієнтам лікарів-антивакцинаторів

Співробітник вимагає гарантувати виплату компенсації в розмірі 1 млрд євро в разі побічних ефектів або ускладнень протягом року після вакцинації від коронавірусу. Серед побічних ефектів автор листа зазначив "безперервний пронизливий крик" і "високу температуру".

У відповідь на лист Смілянський іронічно написав, що "закінчує робочий тиждень на позитиві" і зрозумів, "навіщо топ-менеджерам така висока зарплата".

"Для того, щоб якщо що, я міг виплатити мільярд євро відшкодування співробітнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися. Загалом, тепер я знаю чому політики і експерти кричать на різних шоу — це у них побічний ефект від щеплення. У вас може виникнути питання — чому лист надруковано на друкарській машинці? Я теж його собі поставив. А потім зрозумів. Це щоб Білл Гейтс, випадково через Microsoft Word не чипував його. Так що нас так просто не візьмеш", — написав Смілянський.

Зазначимо, зарплата самого Смілянського за умовами контракту становить понад 800 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, як писав УНІАН, 7 жовтня 2021 року МОЗ запровадило обов’язкову вакцинацію чиновників і працівників освіти (у випадку відсутності протипоказань). Проте список хочуть розширити, додавши в нього службовців держустанов, соцпрацівників і листонош.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко