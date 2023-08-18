Тираж марки дорівнює 600 тисяч примірників.

"Укрпошта" до Дня Незалежності презентує спеціальний поштовий випуск "Україна-мати". Про це повідомляє прес-служба поштового оператора в Telegram.

"На поштовій марці в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар зображений відомий кожному українцю величний монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих у світі (102 м, скульптор Василь Бородай)", - йдеться в повідомленні.

Тираж марки дорівнює 600 тисяч примірників. Номінал марки — U (12 грн), що дорівнює вартості відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України.

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Зазначається, що в поштовому випуску "Україна-мати": марковий аркуш, конверт "Перший день", немаркований художній конверт та листівки. Українці вже можуть передзамовити поштовий випуск в інтернет-магазині компанії.

"Укрпошта": останні новини

26 липня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг поштову марку "Служба безпеки України", яка виявилась фінальним випуском серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

Також 28 липня стало відомо, що "Укрпошта" планує випустити марку на честь української фехтувальниці Ольги Харлан, яка була дискваліфікована на Чемпіонаті світу з фехтування в Італії через провокацію росіянки. Українська спортсменка тоді відмовилася потиснути руку суперниці з РФ, яку перемогла.

4 серпня на Донеччині погасили чергову воєнну марку - "Винищучачі зла", що була присвячена військовим літакам винищувачам F-16 в українському небі.

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