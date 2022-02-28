Щодня до 21 години складається перелік поїздів на наступний день, який публікується на сайті "Укрзалізниці".

Відсьогодні "Укрзалізниця" допомагає людям переїхати до Угорщини, Румунії та Словаччини, щоб втекти від обстрілів.

Про це сказав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин під час телемарафону.

Він розповів, що понад 500 тисяч наших громадян виїхали з великих міст до Львова і в кілька великих міст на заході України за останні 5 днів.

"Далі ми допомагаємо людям організувати переїзд до Польщі, а відсьогодні також в Угорщину, Румунію та Словаччину. І збільшено ще один перехід з Польщею. Ми розуміємо, що людям важливо втекти від обстрілів, втекти від війни", - сказав він.

Камишин розповів, що виїзд проводиться з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси. За його словами, кожен день до 21 години складається перелік поїздів на наступний день, і вони публікуються на сайті "Укрзалізниці".

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