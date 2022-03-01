Рятувальні роботи тривають.

Унаслідок обстрілу окупантами Київської телевізійної вежі попередньо загинули 5 осіб та 5 осіб постраждали.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинули 5 осіб та 5 осіб постраждали. Роботи тривають", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня російські війська намагалися ракетою збити телевежу в Києві, проте потрапили в Бабин Яр.

За попередніми даними, у Київську телевежу влучили дві ракети, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

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