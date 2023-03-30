Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності.

Член Духовного собору Свято-Успенської лаври архімадрид Авраамій (Лотиш) сам звернувся до митрополита всієї України Епіфанія з проханням затвердити його в складі ПЦУ.

На сайті ПЦУ зазначається, що Авраамія прийняли до братії Православної церкви і вже призначили виконувати обов’язки намісника лаври замість митрополита УПЦ МП Павла.

Окремо Авраамій звернувся до братії УПЦ МП з закликом визнати "нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви" і залишитися в ПЦУ.

Відео дня

У відповідь УПЦ МП покарала Авраамія "забороною у "священнослужінні" за "ухилення у розкол і грубе порушення присяги".

Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності.

Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.

Частина братії монастиря перейшла до ПЦУ ще ввечері 29 березня. Епіфаній прийняв ченців під свою опіку.

Виселенення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври – що відомо

Монахів УПЦ МП виселяють з лаври після встановлених доказів порушення договору про оренду з боку Московського патріархату у користуванні держмайном.

Водночас в УПЦ МП заявляють про тиск влади і не хочуть покидати приміщення.

Договір між адміністрацією заповідника і МП був укладений за часів президентства Януковича і дозволяв московським священникам користуватися усіма храмами і приміщеннями безкоштовно.

ПЦУ закликала священнослужителів УПЦ переходити до Православної церкви.

Вас також можуть зацікавити новини: