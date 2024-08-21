В ПЦУ повідомили, що неодноразово зверталися до представників УПЦ Московського патріархату щодо початку діалогу.

Українська православна церква Московського патріархату (філіал РПЦ) не бажає діалогу з Православною церквою України про єднання.

Про це повідомив митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній в ефірі інформаційного марафону. "Це виглядає трохи дивно, бо, починаючи з 2019 року, ми неодноразово зверталися, і я особисто, як настоятель Православної церкви України, і наш Священний синод, і Архієрейський собор, і Помісний собор, багаторазово ми зверталися, але ми отримали тільки ультиматум їхнього так званого собору, який відбувся у Феофанії, де, нам були поставлені умови, на які ми ніколи не погодимось. Це не є правдою, що ми не зверталися. Ми зверталися, але ми не чули з їхнього боку жодного конструктивного заклику до єдності", - наголосив Епіфаній.

Як сказав настоятель, останнє його звернення свідчить про те, що в ПЦУ відкриті і готові до діалогу. "Але, знову ж таки, на сьогодні ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо, але, на жаль, вони не бажають навіть спілкуватися з нами", - наголосив Епіфаній.

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При цьому він нагадав, що схвалений Верховною Радою України закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, дає можливість усім релігійним структурам повністю звільнитися від контролю Москви.

"Ми, зі свого боку, знову і знову закликаємо усіх православних в Україні, якщо цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов", - додав Епіфаній.

Ухвалено закон про заборону УПЦ - новини

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Епіфаній звернувся із закликом до митрополита Української православної церкви Московського патріархату (філіал РПЦ) Онуфрія до початку невідкладного діалогу про єднання.

20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно з ним, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

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