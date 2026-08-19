Уряд відсторонив голову наглядової ради Sense Bank та ініціював відсторонення голови правління

За даними слідства, на початку червня організатори схеми легалізації 150 мільйонів гривень отримали фактичний контроль над Sense Bank.

Уряд вирішив відсторонити голову наглядової ради Sense Bank та ініціював відсторонення голови правління банку. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький на тлі операції НАБУ і САП "Форест Гамп".

"Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність", - написав він.

За його словами, оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції.

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"Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи", - додав Корецький.

Операція "Форест Гамп"

Нагадаємо, що НАБУ розслідує легалізацію коштів на заставу за фігуранта справи "Мідас". Ім’я не розголошуються, але на опублікованих записах розмов лунає ім’я "Герман", а сума відповідає заставі, призначеній ексміністру енергетики Герману Галущенку. За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

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