Його морили голодом та били, аби він добровільно пройшов ВЛК.

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Як зазначається у повідомленні на сайті Бюро, попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець-водій побив чоловіка, при цьому погрожував йому зброєю.

"Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день. ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зауважується, що працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

"Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію", - повідомили в Бюро.

Так, вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Скандал навколо Самбірського ТЦК

19 вересня з’явилося відео, де стверджувалося, що працівники Самбірського ТЦК упродовж шести діб утримують та б'ють чоловіка з Харкова. На одному з роликів видно, як працівник ТЦК застосовує фізичну силу до чоловіка.

Згодом Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовців, які можуть бути причетні до побиття цивільного чоловіка, відсторонили від виконання обов'язків і нібито проводиться службова перевірка. Пізніше у ДБР повідомили, що розпочали розслідування цього інциденту.

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